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В Днепре произошла стрельба на территории детской спортшколы (фото)

09:42, 13 августа 2019
Происшествия
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Пистолет, который был у мужчины с собой / фото dp.informator.ua

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Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно, мужчина пришел к школе на Гребной косе и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. У него завязался конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал. 

Как отмечается, после стрельбы мужчина убежал. На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию. Вскоре полицейские задержали стрелка. 

После поверхностного осмотра в рюкзаке мужчины нашли пистолет «Флобер» с отстрелянными патронами / фото dp.informator.ua

Напомним, в Киевской области 9 августа двое мужчин совершили вооруженное нападение на местного жителя. Медики диагностировали у 35-летнего пострадавшего пулевое ранение грудной клетки, живота и левой руки.

Ранее сообщалось, что в Полтаве во вторник, 6 августа, в одном из кафе города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Позже в полиции сообщили о задержании стрелка.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Кирилловке Запорожской области между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате чего в больницу с телесными повреждениями были доставлены трое мужчин. 

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Теги: #Днепр#стрельбапогода в Днепре