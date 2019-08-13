Часть Украины может уйти под воду: назван неожиданный источник угрозы

На Волыни ищут деньги на укрепление дамб бетоном и строительство новых гидротехнических сооружений.

На Волыни десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления из-за большого количества бобров.

Так, в дамбах Любешовского района грызуны роют норы и перекрывают деревьями мелиоративные каналы, сообщает "5 канал".

Проводить там лицензированный отстрел животных запрещено, потому что они являются частью природного заповедника "Припять-Стоход".

Руководитель Любешовского водохозяйства Виктор Крысько рассказал, что бобры роют норы под плотинами и деревьями перекрывают мелиоративные каналы. Из-за этого уровень воды поднимается.

"Увеличивается вероятность того, что будет повреждена дамба. Если происходит прорыв, то надо вбросить 200-300-400-500 мешков. Также они многие дороги сейчас разрушают", - рассказал он.

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По его словам, одна из таких дорог, проходящих через дамбу, почти вся разрушена бобрами. Эта автодорога проложена между райцентром Любешов и селом Зарека.

Только в Любешовском районе - около 150 километров дамб. Чтобы уберечь защитные гидросооружения от повреждений, специалисты водного хозяйства засыпают норы бобров песком и разрушают их плотины.

Но поскольку уничтожать этих животных запрещено, здесь думают над тем, как уберечь дамбы и защитить животных.

"Возможно, как-то отпугивать их, возможно, дамбы укреплять лучше, создавать гидросооружения. Все-таки это животное, которое здесь есть у нас, хоть оно и завезено из Северной Америки, но живет своей жизнью. Почти все населенные пункты одамбированы, озера одамбированы, реки - бобер ищет себе какое-то прибежище, жизнь для себя", - объясняет руководитель парка Александр Сащук.

В районе ищут деньги на укрепление дамб бетоном и строительство новых гидротехнических сооружений.