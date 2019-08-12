В болоте возле столичного Русановского залива застрял мужчина

Пострадавшего достали спасатели с помощью специальной веревки.

В Киеве мужчина застрял в болотистой местности, возле Русановского залива.

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Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, вчера, 11 августа, в 23:34 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи человеку на ул. Русановская Набережная, 12, в Днепровском районе столицы.

К месту вызова был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте происшествия спасатели установили, что пострадавший застрял в болоте на расстоянии 5 метров от берега возле Русановской залива и нуждался в помощи.

"Бойцы с помощью спасательной веревки вытащили пострадавшего мужчину 1967 года рождения до берега и передали его медикам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице не рекомендовано купаться на всех городских пляжах.