В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах

На сегодняшний день специалисты не советуют купаться на всех 14-ти официальных городских пляжах.

В столице не рекомендуется купаться на всех городских пляжах.

Об этом сообщается на странице КП «Плесо».

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Так, на сегодняшний день все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор, что означает – «купаться не рекомендуется». В перечне этих пляжей: «Венеция», «Золотой», «Предмостная Слободка», «Молодежный», «Детский», «Веселка», «Галерная», «Центральный», «Черторой», «Троещина», «Тельбин», «Вербный», «Радужный» и «Пуща-Водица».

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 05.08.2019 г. не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил. В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная Слободка», «Радужный», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Черторой».

Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались.