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В Киеве мусоровоз переехал мужчину (фото, видео)

23:06, 11 августа 2019
Происшествия
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В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз раздавил мужчину / фото kiev.informator.ua

Как сообщает "Информатор", это произошло около 19:00 возле ЗАГСа на бульваре Верховной Рады.

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По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик.

Остановив машину и выйдя, водитель обнаружил, что под колесами лежит человек.

На место выехала полиция и скорая помощь, но медицинская помощь уже не понадобилась.

Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках.

фото kiev.informator.ua

Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Видео: informator.ua

Ранее УНИАН сообщал, что в Соломенском районе города Киева в одном из дворов жилых домов мусоровоз, двигаясь заднем ходом, чтобы забрать мусор, переехал мужчину.

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Теги: #Киев#мусоровоз#ДТП с мусоровозомпогода в Киеве