В Киеве мусоровоз переехал мужчину (фото, видео)
В Днепровском районе столицы мусоровоз MAN насмерть переехал мужчину.
Как сообщает "Информатор", это произошло около 19:00 возле ЗАГСа на бульваре Верховной Рады.
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По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик.
Остановив машину и выйдя, водитель обнаружил, что под колесами лежит человек.
На место выехала полиция и скорая помощь, но медицинская помощь уже не понадобилась.
Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках.
Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.
Ранее УНИАН сообщал, что в Соломенском районе города Киева в одном из дворов жилых домов мусоровоз, двигаясь заднем ходом, чтобы забрать мусор, переехал мужчину.