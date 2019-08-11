В Киеве мусоровоз переехал мужчину (фото, видео)

От полученных травм пострадавший скончался.

В Днепровском районе столицы мусоровоз MAN насмерть переехал мужчину.

Как сообщает "Информатор", это произошло около 19:00 возле ЗАГСа на бульваре Верховной Рады.

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По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик.

Остановив машину и выйдя, водитель обнаружил, что под колесами лежит человек.

На место выехала полиция и скорая помощь, но медицинская помощь уже не понадобилась.

Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге на корточках.

Погибшему было около 35 лет. Обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

Видео: informator.ua

Ранее УНИАН сообщал, что в Соломенском районе города Киева в одном из дворов жилых домов мусоровоз, двигаясь заднем ходом, чтобы забрать мусор, переехал мужчину.