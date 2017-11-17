В Киеве мусоровоз переехал насмерть мужчину

В Соломенском районе города Киева в одном из дворов жилых домов мусоровоз, двигаясь заднем ходом, чтобы забрать мусор, переехал мужчину

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

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Со слов водителя мусоровоза, он действительно видел мужчину, стоявшего во дворе под деревом. Однако, каким образом он попал под колеса, объяснить не может.

Медики, которые прибыли на место трагедии, констатировали смерть мужчины. Все подробности трагедии будет выяснять следствие.

По данным dtp.kiev.ua, инцидент случился по адресу Воздухофлотский проспект 21. На вид погибшему 30 лет.

Отмечается, что аналогичный инцидент произошел ровно неделю назад, 10 ноября, в Дарницком районе столицы.