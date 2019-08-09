Из-за продолжающейся непогоды мэрия просит максимально ограничить перемещение по городу.

В Одессе из-за непогоды остановлено движение пяти трамвайных маршрутов.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», из-за ливня с сильным ветром временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 5, 10, 15, 22 и 28.

В мэрии Одессы, со ссылкой на синоптиков, сообщили, что в ближайшие два часа по Одессе и Одесской области ожидается значительный сильный дождь, во время грозы порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий мэрия просит максимально ограничить перемещение по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, а также просит горожан не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Как сообщили УНИАН очевидцы, в центре города, на улице Пантелеймоновской, упала крупная ветка и повисла на контактной сети, повредив припаркованный Lexus. Также сообщается о падении веток в других частях города и подтоплении нескольких улиц.

Как сообщал УНИАН, в Одессе примерно с 11.00 субботы до полудня воскресенья (3-4 августа) выпала двухмесячная норма осадков. Ряд улиц был затоплен, упали несколько десятков деревьев и пр.