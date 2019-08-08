На Львовщине лейтенант Нацгвардии сбил насмерть пешехода

Погибший переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

Командир патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии 7 августа сбил насмерть пешехода во Львовской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Дорожно-транспортное происшествия произошло на участке автодороги «Львов-Пустомыты-Меденичи». Командир патрульной роты одной из воинских частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм он скончался.

Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.