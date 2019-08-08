На Ривненщине пьяный подросток на иномарке отца сбил велосипедиста (фото)

Сегодня 34-летний велосипедист скончался от полученных травм. Полиция устанавливает, каким образом 15-летний парень оказался за рулем Skoda.

В Ривненской области пьяный несовершеннолетний подросток вчера на отцовском автомобиле Skoda Oktavia сбил велосипедиста; от полученных травм сегодня велосипедист скончался.

Как сообщила представитель отдела коммуникации Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 21:30 в городе Сарны.

Не имея права управлять транспортным средством, 15-летний житель города взял автомобиль отца Skoda Oktavia и сбил на проезжей части велосипедиста - 34-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена.

Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия утром 8 августа велосипедист скончался.

«В соответствии с признанием, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,8 промилле», - отмечает пресс-служба полиции.

Полиция выясняет, каким образом за рулем отцовской машины оказался пьяный несовершеннолетний.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.