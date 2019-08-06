В Харьковской области легковушка на встречке врезалась в тягач: есть жертвы (фото)

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На Харьковщине легковушка на встречной полосе врезалась в тягач.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, информация о ДТП на автодороге «Чугуев - Меловое» поступила в полицию около 09:00.

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Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2101» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, что в дальнейшем привело к столкновению с транспортным средством «International».

От полученных травм водитель и 42-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. 52-летний водитель тягача с полуприцепом был доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.