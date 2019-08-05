В Харькове грузовик слетел с моста на окружной дороге (фото)

ДТП произошло на мосту за Алексеевкой. Водитель получил тяжелые травмы.

В Харькове грузовой автомобиль упал с моста, водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Авария произошла сегодня около 10.00 на окружной дороге, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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«Предварительно установлено, что автомобиль «КамАЗ» перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста», — говорят в полиции.

Водителя грузовика госпитализировали.

Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал телеканалу UA: Харьков, что 35-летний мужчина получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, его готовят к операции.

На мосту снесена часть металлического ограждения. Также повреждены как минимум две легковушки.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского райотдела. Следователи выясняют, по какой причине произошла авария, и решают вопрос относительно открытия уголовного дела.