В Херсоне женщина на внедорожнике сбила двух детей на переходе (видео)

Свидетель ДТП рассказал, как случилось ДТП и что произошло после.

В Херсоне женщина за рулем иномарки чуть не убила двух детей, сбив их на пешеходном переходе. Очевидцы выложили в сеть видео момента аварии с видеорегистратора.

Как сообщает Типичный Херсон, ДПТ произошло на перекрестке улиц Рабочая и Стретенская.

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"Сегодня в 13:11 дня я стал очевидцем жуткого ДТП на перекрестке улиц Стретенская и Рабочая: в тот момент как водитель маршрутки пропускал молодую пару на пешеходном переходе, по левой полосе пронесся Таурег, за рулем которого была женщина. Она сбила мальчика и девочку, как выяснилось позже, возрастом 15 и 16 лет. Мальчик отлетел вперед и Таурег его еще раз переехал, обеих жертв забрала скорая. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Я остался и дал показания как очевидец, но патрульная служба, прибывшая на место аварии, ничего не делала, аргументировав тем, что это якобы не их юрисдикция. Мол, нужно ждать следователя. Я с другими свидетелями дождался его только спустя 4 часа после происшествия, когда даже пятна крови на дороге были почти сухие и много свидетелей разошлось", - рассказал изданию свидетель.

По его мнению, дело пытались замять.

"Когда приехал следователь, ко мне подошел муж женщины, которая сбила детей, и начал доказывать, что я даю неверные показания, якобы дети вообще шли не по пешеходу, а перебегали дорогу в неположенном месте. Это при том, что ДТП произошло в 10-15 метрах от меня, и еще 6 свидетелей дали аналогичные показания о том, что ДТП произошло на пешеходе!", - рассказал свидетель.