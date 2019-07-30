На Волыни женщина-военнослужащий закопала во дворе новорожденную девочку

Правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

На Волыни женщина-военнослужащая пограничной службы закопала во дворе свою новорожденную девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, Владимир-Волынским отделом полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 117 УК Украины).

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Полиции об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка, вечером 29 июля сообщили медики. Уже 30 июля неподалеку от места проживания женщины в городе Устилуге правоохранители обнаружили закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Несмотря на то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Справка УНИАН: за умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в городе Борисполь Киевской области местный житель зарубил топором своего знакомого и закопал его тело у себя на огороде.