На Житомирщине нашли труп "врага" Пашинского на округе со следами пыток - СМИ

Перед смертью парня явно пытали – тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сигнал о том, что в лесу обнаружено тело мужчины, присыпанное песком, поступило в полицию от жителей Малинского района.

«На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Личность погибшего установлена», - отметили в полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook юрист, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, «погибший является человеком, который принимал участие в выборах на 64-м избирательном округе».

«Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым. Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие», - отметил Портнов.

Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского, пишет Страна.

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Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации "Страны", с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили изданию о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

По данным источников издания в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке – оно было присыпано землей.

Перед смертью парня явно пытали – тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, 22 июля из Киева в города Коростень Житомирской находился спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, чтобы охранять правопорядок на ОИК №64, где баллотируются на парламентских выборах действующие народные депутаты Владимир Арешонков и Сергей Пашинский.