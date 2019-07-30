В Одесской области отравились девять участников детского турнира по футболу

Сейчас в очаге заболевания проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В городе Южный Одесской области зафиксировали пищевое отравление 9 участников детского турнира по футболу.

Читайте такжеВ пансионате в Херсонской области отравились 14 детей

Как сообщили УНИАН в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекции зарегистрирована среди участников детского турнира «Оdessa Cup-2019» по футболу.

Данный турнир проходил в городе Южный. Всего заболело 9 человек, из них 8 детей.

Сейчас в очаге заболевания проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, отметили в лабораторном центре.

Как сообщал УНИАН, в больницах Днепропетровской области остаются 24 человека, которые отравились на предприятии "Миропласт". Госпитализировать работников начали еще с субботы, 20 июля. Все они употребляли пищу, предоставленную одним частным предпринимателем.