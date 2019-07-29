В Одессе прооперировали нацгвардейца, обнаруженного в суде с огнестрельным ранением головы

20-летний уроженец Тернополя находится в реанимации.

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого сегодня обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, прооперировали.

Как сообщил журналистам пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, 20-летний потерпевший госпитализирован в ГКБ №10 (Малиновский район Одессы).

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«Ему проведена операция», - сказал Белов.

В настоящее время 20-летний военнослужащий, призванный на службу из Тернополя 15 мая текущего года, находится в реанимации.

Как отметил Белов, у потерпевшего вчера был официальный «выходной». Сегодня на службу он заступил с табельным оружием – пистолетом Макарова. Однако пока неизвестно, из какого именно оружия произведен выстрел.

Также Белов не смог подтвердить, но и не опроверг информацию о предсмертной записке, якобы найденной при раненом.

Пресс-офицер также отметил, что старшие по званию отзываются о потерпевшем позитивно, по боевой и специальной подготовке военнослужащий показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе не было.

«Сегодня с ним общался психолог и каких-либо отклонений не заметил», - добавил Белов.

Он подтвердил, что полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства. В случае выяснения каких-либо новых обстоятельств ЧП, правовая квалификация дела будет изменена. Пока, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие нацгвардейцы утверждают, что только слышали звук выстрела, но в этот момент вышеназванный военнослужащий, по их словам, был один.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.