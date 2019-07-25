В Киеве раздетый мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи (видео)
20:32, 25 июля 2019Происшествия
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Под видео инцидента сообщают, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью на крыше Владимирского рынка.
Мужчина убежал в неизвестном направлении / скриншот
В Киеве из машины скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый мужчина и убежал.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Под видео инцидента сообщают, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в Киеве днем ранее. Тогда он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз.
Как сообщал УНИАН, 23 июля в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.
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