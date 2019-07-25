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В Киеве раздетый мужчина на ходу выпрыгнул из машины скорой помощи (видео)

20:32, 25 июля 2019
Происшествия
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Мужчина убежал в неизвестном направлении / скриншот

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Под видео инцидента сообщают, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в Киеве днем ранее. Тогда он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.

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Теги: #скорая помощь#Киевпогода в Киеве