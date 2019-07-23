В Одессе "скорая" сбила мужчину на пешеходном переходе
15:06, 23 июля 2019Происшествия
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Потерпевший доставлен в больницу. На месте аварии работает следователь.
Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу / фото: патрульная полиция
Сегодня в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил человека на пешеходном переходе.
Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на Николаевской дороге.
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По предварительным данным, по реверсивной полосе с включенными специальными сигналами двигался автомобиль Peugeot (скорая помощь), который совершил наезд на пешехода.
Как отмечается, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший доставлен в больницу.
Сейчас на месте аварии работает следователь.
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