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В Одессе "скорая" сбила мужчину на пешеходном переходе

15:06, 23 июля 2019
Происшествия
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Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу / фото: патрульная полиция

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на Николаевской дороге.

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По предварительным данным, по реверсивной полосе с включенными специальными сигналами двигался автомобиль Peugeot (скорая помощь), который совершил наезд на пешехода.

Как отмечается, мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший доставлен в больницу.

Сейчас на месте аварии работает следователь.

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Теги: #Одесса#ДТПпогода в Одессе