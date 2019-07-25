На Волыни мужчина развращал 6-летнюю внучку соседки

С заявлением о развращении соседом внучки в полицию обратилась бабушка девочки.

На Волыни полиция задержала 48-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 6-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области, с заявлением о развращении в полицию вчера обратилась бабушка девочки.

Заявительница сообщила, что 48-летний сосед совершил развратные действия в отношении ее малолетней внучки.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении развратных действий в отношении малолетнего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.