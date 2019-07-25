Окровавленная ползла к домам: под Киевом возле ЖК девушка подорвалась на гранате - СМИ

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

В среду, 24 июля, в жилом массиве Крюковщина прогремел взрыв. Его услышали жители новостроек, а спустя несколько минут на территорию ЖК приползла окровавленная девушка. На место выехала бригада скорой помощи и полиция.

Происшествия случилось около 18:30, сообщает "Информатор".

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Взрыв прогремел в поле в десяти метрах от территории комплекса. Предварительно, сдетонировала граната. От разрыва осколков пострадала девушка, которая окровавленная добралась до ближайших домов и попросила помощи. Ее с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители разбираются в деталях инцидента.

Как сообщал УНИАН, 22 июля на Ривненщине в руках 12-летнего мальчика взорвалась петарда, помещенная в стеклянную бутылку.