В Киеве окровавленный мужчина открыл стрельбу по толпе (фото)

Подвыпившая компания напала на мужчину, который, чтоб защититься, достал пистолет и открыл стрельбу.

Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

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По адресу улица Маршала Малиновского, 4в, направились 5 экипажей патрульной полиции, сообщает "Информатор".

По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.

Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Одессе неоплативший чек 19-летний парень устроил стрельбу возле ресторана.