В Одессе неоплативший чек 19-летний парень устроил стрельбу возле ресторана
В центре Одессы посетитель устроил стрельбу возле ресторана.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе ночью возле одного из развлекательных заведений в Приморском районе, куда 19-летний злоумышленник пришел с другом.
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«Только друзья устроились за столиком, как персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. На просьбу оплатить долг или покинуть заведение они отреагировали агрессивно – начался конфликт», - рассказали в главке.
На улице один из указанных посетителей достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, несколько раз выстрелил в их сторону.
В результате происшествия никто не пострадал.
Работники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов и задержали их.
Накануне 19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.
Его товарищ привлечен к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.