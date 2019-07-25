В Киеве возле станции метро нашли труп мужчины

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на «103».

В четверг, 25 июля, в Деснянском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни. Бездыханное тело лежало на склоне, прямо у перрона станции метро «Черниговская». На место вызвали бригаду медиков и полицию.

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Около 05:20 врачи констатировали, что человек мертв. Об этом сообщает Информатор.

Труп обнаружили полицейские метрополитена, они и позвонили на «103». Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет.

При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть - покажет экспертиза. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.