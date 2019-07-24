В Одесской области задержан запорожский педофил

Подозреваемый прятался у родственников.

В Одесской области задержан злоумышленник, которого разыскивали запорожские полицейские по подозрению в развращении несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в июле следователями территориального отдела полиции Запорожья относительно этого злоумышленника было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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«Чтобы избежать наказания, подозреваемый начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск», - пояснили в главке.

Как отмечается, 38-летний злоумышленник скрывался у родственников в Ширяевском районе Одесской области, но накануне его задержали.

По словам начальника Ширяевского отделения полиции Александра Бодюла, в дальнейшем злоумышленника передадут сотрудникам Заводского отделения полиции в Запорожской области для доставки в суд и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал в Facebook о задержании в Одесской области пенсионера по подозрению в изнасиловании 9-летнего мальчика.