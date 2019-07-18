"Упал с высоты случайно": в полиции прокомментировали гибель телеведущего в Одессе

Установлено, что мужчина погиб, упав с 17-го этажа жилого дома, расположенного в курортной зоне.

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели телеведущего из Днепра Евгения Щербакова.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, в полицию 17 июля поступила информация о гибели мужчины в Приморском районе города.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая установила, что молодой мужчина погиб, упав с 17-го этажа жилого дома, расположенного в курортной зоне.

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«Каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно…», - сказала Гордиевская.

По данным полиции, квартира, в которой находился потерпевший, была арендована.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на экспертизу.

В то же время, в социальных сетях появилась информация о том, что погибший – 29-летний Евгений Щербаков – известный в Днепре телеведущий, шоумен, участвовал в проектах «Импровизация ведущих», «Прожарка», «Дом-2». Обнаружили Щербакова во дворе жилого комплекса «Шестая жемчужина», расположенного на Гагаринском плато (район курортной Аркадии).

Знакомый погибшего Антон Решетняк в Facebook написал, что Щербаков был талантливым, веселым и жизнерадостным человеком.