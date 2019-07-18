В Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и маленький ребенок (фото)

Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сегодня в Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и малолетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром в Белгород-Днестровском районе в результате столкновения автомобилей «МАН» и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, среди которых ребенок.

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Происшествие произошло на трассе «Одесса-Рени» возле села Удобное.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Как уточнила УНИАН начальник отдела коммуникаций ГУ НП в области Любовь Гордиевская, на вид погибшей ребенку примерно 8 лет.

«Сейчас устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших», - отметила она.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 июля на Николаевщине в результате столкновения с пассажирским автобусом погиб мужчина и двое его детей.