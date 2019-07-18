В Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и маленький ребенок (фото)
Сегодня в Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе и малолетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром в Белгород-Днестровском районе в результате столкновения автомобилей «МАН» и Volkswagen погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, среди которых ребенок.
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Происшествие произошло на трассе «Одесса-Рени» возле села Удобное.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Как уточнила УНИАН начальник отдела коммуникаций ГУ НП в области Любовь Гордиевская, на вид погибшей ребенку примерно 8 лет.
«Сейчас устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших», - отметила она.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 17 июля на Николаевщине в результате столкновения с пассажирским автобусом погиб мужчина и двое его детей.