Под Киевом мужчина упал с пятого этажа, спускаясь на простынях

В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.

В Вишневом Киевской области мужчина упал, спускаясь на простынях с пятого этажа.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.

"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна.