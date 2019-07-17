Под Киевом мужчина упал с пятого этажа, спускаясь на простынях
16:11, 17 июля 2019Происшествия
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В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.
Причина поступка мужчины выясняется / фото: facebook.com/KyivOperativ
В Вишневом Киевской области мужчина упал, спускаясь на простынях с пятого этажа.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.
"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.
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