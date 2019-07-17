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Под Киевом мужчина упал с пятого этажа, спускаясь на простынях

16:11, 17 июля 2019
Происшествия
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Причина поступка мужчины выясняется / фото: facebook.com/KyivOperativ

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать.

"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна.

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Теги: #Киевская область#несчастный случай#юноша выпал из окнапогода в Киеве