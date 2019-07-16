В винницком СИЗО убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки - СМИ

Мужчину задержали накануне и избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой без права внесения залога.

В Винницкой колонии №1 убили подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. Мужчину задержали накануне и избрали меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой без права внесения залога.

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Факт смерти 59-летнего заключенного в стенах СИЗО редакции портала Vinbazar.com подтвердили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области. Событие произошло еще 13 июля. Другие детали дела не разглашаются.

Расследование инцидента проводят следователи Государственного бюро расследований из Хмельницкого. Ситуацию там не комментируют, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 9 июля первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил о задержании психически больного мужчины, который рукой изнасиловал 7-летнюю девочку, в результате чего у нее открылось кровотечение.