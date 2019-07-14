В Киеве мощный ливень превратил улицы в реки (видео)
17:36, 14 июля 2019Происшествия
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По данным очевидцев, столичные дороги затопило в районе Индустриального моста, а также в районе улицы Кудряшева в Соломенском районе.
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В некоторых районах Киева после сильного ливня улицы превратились в реки.
Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
"Озеро" образовалось под Индустриальным мостом в направлении метро Шулявская.
Также большая лужа образовалась перед Индустриальным мостом по ходу скоростного трамвая.
Затопило и проспект Космонавта Комарова.
Забавный инцидент был запечатлен на Харьковском шоссе.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. В целом погода будет достаточно прохладной, как на июль.
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