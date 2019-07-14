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В Киеве мощный ливень превратил улицы в реки (видео)

17:36, 14 июля 2019
Происшествия
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 скриншот

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Озеро" образовалось под Индустриальным мостом в направлении метро Шулявская. 

Также большая лужа образовалась перед Индустриальным мостом по ходу скоростного трамвая.

 Затопило и проспект Космонавта Комарова.

Забавный инцидент был запечатлен на Харьковском шоссе.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. В целом погода будет достаточно прохладной, как на июль.

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Теги: #Киев#непогода#ливень затопил улицы#ливень