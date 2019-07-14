Неделя в Украине начнется дождями и грозами

16:42, 14 июля 2019
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Не будет заливать в понедельник только восточные области страны.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. В целом погода будет достаточно прохладной, как на июль.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, в первый день следующей недели в северных, большинстве западных и центральных областей, днем также местами в южной части кратковременные дожди, местами грозы, а в северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди.

Лишь в восточных областях синоптики не прогнозируют дожди.

Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью составит +10 - +15°, на побережье морей до +18°, а днем в западных, северных и Винницкой областях ожидается +19 - +24°, на остальной территории +25 - +28°. На высокогорье Карпат ночью +6 - +11°, днем +9 - +14°.

Гидрометцентр
Гидрометцентр

В Киеве также ожидается дождливая погода. Ночью, по прогнозу синоптиков, будет +13 - +15°, а днем температура поднимется до +19 - +21°.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 14 июля, на части территории Украины погода будет дождливой, а на остальной – солнечной и без осадков.

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Теги: #непогода в Украине#дожди в Украине
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