Неделя в Украине начнется дождями и грозами
Не будет заливать в понедельник только восточные области страны.
В понедельник, 15 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. В целом погода будет достаточно прохладной, как на июль.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На пляже в Одессе пронесся смерч (видео)
Так, в первый день следующей недели в северных, большинстве западных и центральных областей, днем также местами в южной части кратковременные дожди, местами грозы, а в северных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях местами значительные дожди.
Лишь в восточных областях синоптики не прогнозируют дожди.
Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью составит +10 - +15°, на побережье морей до +18°, а днем в западных, северных и Винницкой областях ожидается +19 - +24°, на остальной территории +25 - +28°. На высокогорье Карпат ночью +6 - +11°, днем +9 - +14°.
В Киеве также ожидается дождливая погода. Ночью, по прогнозу синоптиков, будет +13 - +15°, а днем температура поднимется до +19 - +21°.
Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 14 июля, на части территории Украины погода будет дождливой, а на остальной – солнечной и без осадков.
Погода в Украине
- Винница+22°... +13°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+21°... +13°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+26°... +12°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+27°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +11°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+21°... +13°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+22°... +14°