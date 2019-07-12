"Убили и закопали": журналист сообщил об ужасном убийстве крымского татарина под Бахчисараем

10 июля крымский татарин Фахри Мустафаев пропал.

Пропавшего 10 июля жителя оккупированного Бахчисарая Фахри Мустафаева нашли мёртвым.

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Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.

«Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное. По словам родных, вчера утром (10 июля – ред.), примерно в 9, после разговора по телефону, он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через полчаса с ним уже не было связи. Фахри Мустафаеву было 38. Остались трое малолетних детей...», – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что Фахри Мустафаев – сын делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.