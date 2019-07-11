В Польше в результате страшного ДТП погибла 18-летняя украинка
15:07, 11 июля 2019Происшествия
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Еще трех человек госпитализировали с незначительными травмами.
В Польше произошла страшная ДТП, погибла украинка / ТСН
В Польше в ночь на 11 июля микроавтобус, который двигался в направлении Кракова, попал в аварию. Погибла 18-летняя украинка.
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Как сообщает «ТСН», ссылаясь на радио RDN Małopolska, происшествие произошло на 515 километре трассы А4, между польскими городами Дембица и Тарнов.
По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором ехали семеро украинцев, въехал в прицеп грузовика, который двигался впереди.
18-летняя пассажирка авто погибла на месте, еще троих пассажиров госпитализировали с незначительными травмами.
Напомним, утром 7 июля в Польше попал в ДТП автобус с украинской регистрацией, который ехал в направлении Вроцлава. Пятеро украинцев были госпитализированы.
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