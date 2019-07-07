Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие

Пятеро украинцев были доставлены в больницы.

Утром 7 июля в Польше попал в ДТП автобус с украинской регистрацией, ехавший в направлении Вроцлава. Пятеро украинцев были госпитализированы.

Об этом сообщает "Польское радио".

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Авария произошла на опольском отрезке автострады А4. Автобус с украинской регистрацией, которым путешествовали 37 пассажиров, включая одного ребенка, по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся.

Прибывшие на место спасатели оказали помощь 11 пострадавшим. Пятеро из них были доставлены в больницы. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Машина, вместе с двумя водителями, на аварийной полосе ждет прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в школе.