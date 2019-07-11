На Днепропетровщине горит шахта, пострадали шесть горняков

Пожар на шахте имени Сташкова «ДТЭК Павлоградуголь» возникла на горизонте 350 метров.

В Днепропетровской области горит шахта, пострадали шестеро горняков.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, утром 10 июня в селе Марьина Роща Петропавловского района на шахте имени Сташкова ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 метров.

В результате пожара шестеро горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу.

На момент пожара в шахте находились 329 горняков, из них 28 - на аварийном участке. Все подняты на поверхность.

По состоянию на 7.00 11 июля военизированные горноспасательные отряды Минэнергоугля тушат пожар и осуществляют работы по изоляции аварийного участка.