В Сумах во время стрельбы женщина ранила двух человек (фото)

Среди пострадавших – 15-летняя девочка.

В городе Сумы сегодня, 10 июля, во время устроенной женщиной стрельбы были ранены двое людей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, происшествие случилось на переулке Терезова в одном из офисных помещений.

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«Сообщение о стрельбе и раненых людях на линию «102» поступило в 13.35 от медицинских работников. Среди пострадавших – мужчина и 15-летняя девочка, отец с дочкой», – отметил правоохранитель.

По его информации, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Предварительно установлено, что стреляли из травматического оружия. Стреляла женщина. Ее личность устанавливается. По данному факту сведения в ЕРДР внесены по статье Уголовного кодекса Украины о покушении на убийство», – уточнил Крупецких.