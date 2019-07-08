В Херсоне бойлер чуть не убил подростка
14:50, 08 июля 2019Происшествия
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Пострадавшего от бойлера госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
Неправильно закрепленный на стене бойлер может быть смертельно опасным / Иллюстрация - фото УНИАН
В Херсоне водонагреватель едва не убил подростка в туалете.
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Как сообщает «Херсон типичный», 15-летний юноша отправился в уборную своей квартиры на улице 49 Гвардейской дивизии. Там ему на голову и свалился плохо закрепленный на стене бойлер, полный воды.
Отмечается, что бак попал прямо по лицу пострадавшего – он получил множественные рваные раны губ, век, щеки и носа. Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что в Николаеве при проведении ремонтных работ на территории городской больницы № 1 погиб рабочий.
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