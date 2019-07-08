В Херсоне бойлер чуть не убил подростка

Пострадавшего от бойлера госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

В Херсоне водонагреватель едва не убил подростка в туалете.

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Как сообщает «Херсон типичный», 15-летний юноша отправился в уборную своей квартиры на улице 49 Гвардейской дивизии. Там ему на голову и свалился плохо закрепленный на стене бойлер, полный воды.

Отмечается, что бак попал прямо по лицу пострадавшего – он получил множественные рваные раны губ, век, щеки и носа. Несовершеннолетнего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве при проведении ремонтных работ на территории городской больницы № 1 погиб рабочий.