В Житомирской области возле кафе расстреляли мужчину

По сведениям полиции, погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В Житомирской области полицейские начали расследование по факту убийства мужчины, которого расстреляли возле кафе в селе Руденька.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, вчера, 7 июля, к правоохранителям поступила информация о смертельном ранении на улице жителя указанного села.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Емильчинского отделения полиции и Главного управления Нацполиции в области.

«ЧП произошло около 22.50 на одной из улиц села неподалеку местного кафе. По словам очевидцев, двое мужчин, один – на велосипеде, другой – на мотороллере, разговаривали между собой, а через несколько минут последний выстрелил в сторону собеседника», - уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

По сведениям полиции, потерпевший является 35-летним жителем с. Руденька. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подозреваемый в убийстве – приезжий и никому из очевидцев происшествия незнаком. Сразу после выстрелов он скрылся на мотороллере. Сейчас полицейские устанавливают его личность и место нахождения.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования назначено ряд следственно-розыскных мероприятий, а также судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

За совершение умышленного убийства Уголовным кодексом Украины определено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.