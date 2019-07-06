На Закарпатье адвокат в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сбил насмерть 11-летнего ребенка

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Закарпатье сообщили о подозрении адвокату, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, наехал на 11-летнего ребенка.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По данным Лысенко, прокурор Закарпатской области уведомил о подозрении местного адвоката в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

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Установлено, что около 19.00 5 июля водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла.

От полученных травм ребенок погиб на месте аварии.

Подозреваемый - 35-летний местный адвокат, согласно акту освидетельствования на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и взят под стражу.

Ужгородская местная прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.