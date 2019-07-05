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В поезде "Укрзализныци" окно упало на 6-летнего ребенка - соцсети

15:05, 05 июля 2019
Происшествия
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Окно в поезде упало на ребенка / фото ЦТС

Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Светлана Георгиевна.

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"На въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и опустил окно. На ребенка шести лет... Такой вот подарок от родного государства до дня рождения мальчика Матвея, который купил, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги", – написала она.

По ее словам, мальчик не получил тяжелых травм, обошлось незначительными царапинами и испугом.

Ранее в поезде «Киев-Пасс.-Рахов» женщина получила тяжелые травмы из-за падения на нее верхней полки с пассажиркой. Пострадавшую прооперировали.

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Теги: #поезд#Укрзализныця