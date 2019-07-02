Гибель четырех малышей в огне на Одесчине: полиция открыла два производства

Сегодня в Окнянском районе в связи с трагедией объявлен день траура.

В Одесской области полиция открыла два уголовных производства в связи с гибелью 1 июля в результате пожара четырех малолетних детей в селе Черная Окнянского района.

Как сообщила УНИАН руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, открыты два уголовных производства. В частности, по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

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Тела погибших детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Как отметили в главке, по словам очевидцев, дым, который шел из дома, соседи заметили рано утром. На то время в частном доме находились четыре девочки 2017-2018 годов рождения.

«Произошло возгорание домашнего имущества. К сожалению, спасатели, которых вызвали местные жители, заметив задымление, обнаружили детей без признаков жизни», - отметили в управлении.

По предварительным данным правоохранителей, матери погибших детей - две местных жительницы в возрасте 19 лет и 23 года - оставили дочерей в доме без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии матерей обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что уже подтвердила медицинская экспертиза.

Как уточнил УНИАН представитель областной полиции, обнаруженные детские тела были обуглены. В частности, троих детей нашли в одной комнате, а одного ребенка - в другом помещении. Как предполагается, он пытался выбраться из горящего дома.

«По предварительным данным, молодые мамы вместе со знакомыми начали выпивать 30 июня около 22.00. Примерно в три часа ночи компания разошлась, и в это время с детьми еще все было в порядке. Сейчас устанавливается, что случилось потом ... », - сообщил источник.

Женщины находятся в родственных связях - одна из них является сестрой бывшего мужа своей подруги (второй матери).

Со слов соседей, женщины, воспитывавшие своих детей без мужей, и ранее злоупотребляли спиртными напитками. Вместе с тем, на учете в соответствующих ведомствах указанные семьи не находились.

По словам руководителя Окнянского подразделения ГСЧС, сообщение о пожаре поступило слишком поздно. В частности, дым был замечен местными жителями около 7.00, а вызвали пожарных значительно позже. Когда спасатели прибыли, огонь охватил уже всю внутреннюю площадь дома.

Сегодня в Окнянском районе в связи с трагедией объявлен день траура.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Окнянском районе Одесской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четверо детей 2017 и 2018 годов рождения.