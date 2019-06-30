В Киеве на Оболони иностранцы устроили стрельбу в кафе, есть раненый

Правонарушителей оперативно задержали и доставили в полицию.

В Киеве на Оболони в кафе на ул. Автозаводской между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение ноги. Компания «стрелка» скрылась с места происшествия на автомобиле.

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Уже через час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушки обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Это - четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.