В Одесской области задержали мужчину, обстрелявшего копов из ружья (видео)

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа было начато уголовное производство.

В Одесской области задержали мужчину, который обстрелял автомобиль великомихайловских полицейских из ружья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа было начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в его рамках с правонарушителем проводятся неотложные следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Напомним, мужчина, 1977 года рождения, открыл огонь из ружья по стражам порядка, которые прибыли по сообщению местной жительницы о том, что он в состоянии алкогольного опьянения «гуляет» по селу и угрожает топором.