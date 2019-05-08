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В Одесской области задержали мужчину, обстрелявшего копов из ружья (видео)

16:31, 08 мая 2019
Общество
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За содеянное ему грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение / od.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа было начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в его рамках с правонарушителем проводятся неотложные следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Напомним, мужчина, 1977 года рождения, открыл огонь из ружья по стражам порядка, которые прибыли по сообщению местной жительницы о том, что он в состоянии алкогольного опьянения «гуляет» по селу и угрожает топором.

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Теги: #полиция#стрельба#Одесская областьпогода в Одессе