Мертвый мальчик в чемодане в Черновцах: названа вероятная причина смерти

Следов насильственной смерти судмедэкспертами не обнаружено.

Причиной смерти мальчика, чье тело нашли в чемодане в Черновцах, мог стать приступ астмы.

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, сообщает ТСН.

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Так, экспертиза показала, что ребенок болел астмой, в то же время следов насильственной смерти обнаружено не было.

"Ескпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сказал Бачинский.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на окраине Черновцов нашли чемодан с телом мертвого ребенка. О находке полиции сообщили прохожие. В связи с этим полиция начала розыск матери мертвого мальчика.