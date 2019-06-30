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Мертвый мальчик в чемодане в Черновцах: названа вероятная причина смерти

12:26, 30 июня 2019
Происшествия
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Найденный в чемодане мертвым мальчик болел астмой / фото: facebook.com/policebukovyna

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, сообщает ТСН.

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Так, экспертиза показала, что ребенок болел астмой, в то же время следов насильственной смерти обнаружено не было.

"Ескпертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы", - сказал Бачинский.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на окраине Черновцов нашли чемодан с телом мертвого ребенка. О находке полиции сообщили прохожие. В связи с этим полиция начала розыск матери мертвого мальчика.

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Теги: #Черновцы#ребенок#тело