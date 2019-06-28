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Тело ребенка в чемодане: появились подробности о жуткой находке в Черновцах

12:47, 28 июня 2019
Происшествия
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Тело ребенка обнаружили в чемодане / фото facebook.com/policebukovyna

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Об этом рассказали жители домов, которые расположены рядом с недостроем. Побои видны на снимках, которые показала людям полиция, передает ТСН.

Еще одна жительница района рассказала, что в среду, 26 июня, видела, как мимо ее дома проходил двое неизвестных – мужчина и женщина. У них был красный чемодан. Впрочем, шли не в сторону остановки маршрутки, а от нее. По словам жительницы, мужчина и женщина выглядели очень бедно, зато чемодан был новым.

Как сообщалось, на окраине Черновцов нашли чемодан с телом мертвого ребенка. О находке полиции сообщили прохожие.

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Теги: #ребенок#тело