В Запорожской области из-за ДТП погибли два человека, пять попали в больницу (фото)

Среди пострадавших - ребенок и подросток. Полиция разыскивает свидетелей и записи с видеорегистраторов.

В Запорожской области в результате аварии на автодороге «Харьков - Симферополь» погибли два человека, пять попали в больницу.

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Как сообщает пресс-служба областной полиции, ДТП произошло вчера неподалёку от села Каменское Васильевского района.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Daewoo Sens выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis.

В результате аварии водитель Daewoo Sens 1986 года рождения и его пассажирка, женщина 1990 года рождения, погибли на месте. Девочку 2016 рождения, которая ехала в этом же транспортном средстве, госпитализирована.

С телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиров: женщин 1976 и 1997 годов рождения, а также мужчину 1998 года рождения и девушку 2004 года рождения.

Открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также полиция сообщает, что разыскивает свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи движения автомобиля.