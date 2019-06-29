На Житомирщине 6-летняя девочка подстрелила из ружья свою 10-летнюю подружку

Дети нашли оружие у соседа.

На Житомирщине полиция расследует ранения из винтовки 10-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, происшествие случилось вечером 28 июня в поселке Черняхове.

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"Около 19.30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о поступлении в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча",- уточнили в полиции.

Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка работники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли в подворье местного жителя. На дворе девушки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. Вследствие забав винтовка выстрелила в руках младшего ребенка, и пневматическая пуля в ее старшую подружку.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин подворья добровольно выдал работникам полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.