На Житомирщине 6-летняя девочка подстрелила из ружья свою 10-летнюю подружку
На Житомирщине полиция расследует ранения из винтовки 10-летней девочки.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, происшествие случилось вечером 28 июня в поселке Черняхове.
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"Около 19.30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о поступлении в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча",- уточнили в полиции.
Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка работники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли в подворье местного жителя. На дворе девушки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. Вследствие забав винтовка выстрелила в руках младшего ребенка, и пневматическая пуля в ее старшую подружку.
В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.
Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин подворья добровольно выдал работникам полиции.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств.