Экс-мэр Конотопа Семенихин, подвергшийся покушению на убийство, обвинил в нападении нардепа (видео)

Пострадавший призвал избирателей 160-го округа не дать Молотку на выборах ни единого голоса.

Бывший Конотопский городской голова и кандидат в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу номер 160 Артем Семенихин, на которого 27 июня было совершено покушение на убийство, обвинил в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка, который также балотируется по этому же округу.

Об этом поздно вечером 27 июня Семенихин заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, находясь в Киевском институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда его транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ.

В частности, Семенихин рассказал, что покушение на него было совершено после того, как он вернулся из Киева, где был зарегистрирован ЦИК кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му округу.

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По мнению пострадавшего, виновником нападения является нардеп 7-го созыва по этому округу Молоток, который снова балотируется здесь в депутаты Верховной Рады Украины и люди которого, якобы, совершили покушение на убийство.

Семенихин призвал избирателей 160-го округа на внеочередных выборах 21-го июля не дать Молотку ни единого голоса.

Кроме того, Семенихин, имеющий жёсткую проукраинскую позицию, подчеркнул, что, если избиратели поддержат его самого на выборах в ВРУ, то он, уже будучи нардепом, не позволит пройти в парламенте ни одному антиукраинскому законопроекту.

Пострадавший также рассказал об известных ему полученных при покушении травмах.

На виде видно, что Семенихин лежит с перебинтованными головой и рукой, ссадинами и синяками на лице и ведёт трансляцию вы прямом эфире.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июня, ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 УК Украины. Позже прокуратура переквалифицировала дело на более жесткую статью – ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК.

Правоохранителями рассматриваются три основные рабочие версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за его общественно-политической деятельности, а также из побуждений хулиганства и из-за личных неприязненных отношений.

Для расследования нападения на Семенихина в регион направлена усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений Нацполиции Украины.