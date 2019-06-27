В Одессе мужчина ударил прохожего тротуарной плиткой ради двухсот гривень

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В Одессе арестован мужчина, который ударил прохожего тротуарной плиткой ради двухсот гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«Ударив прохожего обломком тротуарной плитки, злоумышленник вырвал из рук последнего сумку, в которой находилось двести гривен и другое имущество», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе сотрудники охранного агентства на служебном авто устроили гонки в пешеходной зоне

Отмечается, что нападавший сбежал, но воспользоваться похищенным не успел.

«Неподалеку от места совершения преступления он попал в поле зрения полицейских. 35-летний злоумышленник доставлен в Портофранковское отделение полиции», - рассказали в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас он проверяется полицией на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщал УНИАН, в Одессе двух военнослужащих задержали при попытке продать 15 гранат.