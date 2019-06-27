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В Одессе мужчина ударил прохожего тротуарной плиткой ради двухсот гривень

13:57, 27 июня 2019
Происшествия
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Нападавший скрылся, но его быстро задержали / facebook.com/MVS.LVIV

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«Ударив прохожего обломком тротуарной плитки, злоумышленник вырвал из рук последнего сумку, в которой находилось двести гривен и другое имущество», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нападавший сбежал, но воспользоваться похищенным не успел.

«Неподалеку от места совершения преступления он попал в поле зрения полицейских. 35-летний злоумышленник доставлен в Портофранковское отделение полиции», - рассказали в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас он проверяется полицией на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщал УНИАН, в Одессе двух военнослужащих задержали при попытке продать 15 гранат.

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Теги: #Одесса#полицияпогода в Одессе