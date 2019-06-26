В Одессе двое военнослужащих задержаны при попытке продать 15 гранат

Боеприпасы были незаконно привезены с востока Украины.

В Одессе двое военнослужащих пытались продать 15 гранат.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, мероприятия проводились сотрудниками криминальной полиции ГУНП в области под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины совместно с следственным управлением и при поддержке спецподразделения КОРД.

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Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции объединенных сил, где он проходил военную службу. Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины.

Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.

Граната Ф-1 - ручная противопехотная граната оборонительного боя. Радиус разлета осколков - до 200 метров.