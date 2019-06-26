цей матеріал доступний українською

В Одессе двое военнослужащих задержаны при попытке продать 15 гранат

11:54, 26 июня 2019
Общество
283 0
Один из военнослужащих ранее уже привлекался к уголовной ответственности / УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, мероприятия проводились сотрудниками криминальной полиции ГУНП в области под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины совместно с следственным управлением и при поддержке спецподразделения КОРД.

Читайте такжеНа Сумщине мужчина хранил более полусотни гранат и мин времен Второй мировой

Вчера двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, задержаны при попытке реализовать за 14 тыс. грн 15 гранат Ф-1 с запалами к ним.

Установлено, что боеприпасы были привезены одним из фигурантов с территории проведения операции объединенных сил, где он проходил военную службу. Сейчас устанавливается причастность правонарушителей к другим фактам сбыта оружия и боеприпасов на территории Украины.

Указанное событие квалифицировано по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Гранаты с запалами к ним изъяты и направлены на экспертизу.

Граната Ф-1 - ручная противопехотная граната оборонительного боя. Радиус разлета осколков - до 200 метров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одесса#граната#военнослужащиепогода в Одессе