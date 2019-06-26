На встрече Порошенко с избирателями на Львовщине бросили дымовую шашку: в полиции сообщили детали (фото, видео)

Дымовую шашку бросил возле сцены во время выступления Порошенко 18-летний житель города Стрый, где и проходила встреча с избирателями.

Правоохранители Львовщины установили личность, которая бросила дымовую шашку во время встречи Петра Порошенко с избирателями в райцентре Стрый.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 25 июня, около 20.15, в городе Стрый на Майдане Независимости во время встречи одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины с избирателями, неизвестный применил дымовую шашку. Полицейские задержали правонарушителя на месте. Им оказался 18-летний местный житель. Его опросили и составили административный протокол по ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КУоАп.

«Встреча кандидата в депутаты с избирателями не прекращалась»,- сообщили в полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, дымовые шашки бросили «нанятые провокаторы, чтобы сорвать встречу с громадой».

«Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с общиной. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить Украинскую Церковь», - отметил Цеголко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня 26 июня, Петр Порошенко планирует встречу с избирателями в городе Дрогобыч на Львовщине, а также выступить на IV Форуме местного развития в Трускавце.